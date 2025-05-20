İçişleri Bakanlığı'ndan Vali Atamalarıyla İlgili Açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan Vali Atamalarıyla İlgili Açıklama
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İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada yayılan 30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı iddialarını yalanlayarak, bu konuyla ilgili herhangi bir çalışmasının olmadığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada yer alan "Başta İstanbul olmak üzere 30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacak" iddialarının hayal ürünü olduğunu açıklayarak, "Bakanlığımızın bu konuda 'sessiz ya da sesli' herhangi bir çalışması yoktur" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı, 'İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda sessiz sedasız' çalıştığı iddiaları yer almaktadır. Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda 'sessiz ya da sesli' herhangi bir çalışması yoktur" denildi. (ME - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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