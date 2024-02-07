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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremzedelerin yaşamını konu alan kısa filmi paylaştı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barındığı konteyner kentlerdeki yaşamı konu alan kısa filmi sosyal medya hesabından paylaştı. Film, konteyner kentlerde sağlanan imkanlar ve depremzedelerin konuşmalarını içeriyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barındığı konteyner kentlerdeki yaşamı konu alan kısa filmi sosyal medya hesabından paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremzedelerin barındığı konteyner kentlerdeki yaşamı konu alan kısa filmi sosyal medya hesabından paylaştı. Konteyner kentlerde sağlanan imkanlar ile depremzedelerin konuşmalarının yer aldığı kısa film büyük etkileşim aldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Asrın felaketinden hemen sonra ilk bireysel konteynerimizi depremin 2. günü kurmaya başladık. 20 Şubat'ta Kahramanmaraş Karacasu'da ilk konteyner kentte yaşam başladı. Bugün itibarıyla 414 konteyner kentimizde 691 bin depremzedemizi misafir ediyoruz. İşte bu kısa belgesel filmimizle konteyner kentlerdeki yaşama küçük bir pencere açıyoruz. ve şükürler olsun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde deprem konutlarımızın ve köy evlerimizin de kura ve anahtar teslim törenlerini gerçekleştiriyoruz, gerçekleştirmeye de devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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