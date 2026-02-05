Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyeleriyle bakanlığında bir araya gelerek komisyon çalışmalarını değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyeleriyle bakanlıkta bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlıkta yer alan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER), AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut başkanlığındaki TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda komisyon çalışmalarının ele alındığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

