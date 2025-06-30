İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Peygamber Efendimize Yönelik Karikatürlere Tepki

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Peygamber Efendimizin hayasızca karikatürize edilmesini şiddetle kınıyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in hayasızca karikatürize edilmesini şiddetle kınıyorum. Yapılan basın özgürlüğü değildir. Yapılan ifade özgürlüğü değildir. Dini değerlerimizi aşağılayan, Müslümanların vicdanında derin yaralar açan bu tür girişimler provokasyon amaçlıdır ve buna cüret edenler hukuk önünde hesap verecektir. Peygamber Efendimizin karikatürünü yaparak hakaret eden bu zihniyeti lanetliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA