İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Özgür Özel'e Sert Yanıt
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yakın koruma polisleri hakkında yaptığı açıklamaları yalanlayarak, polislerin kameralarını bantla kapatma gibi bir görevleri olmadığını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in 'tüm koruma polislerinin cebinde bantla gezdiğini' söylemesi üzerine Özel'e cevap vererek polislerin böyle bir görevi olmadığını açıkladı.
Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Daha iyi anlaman için sana 'Özel' bir açıklama da yapayım: Bir, yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur. İki, seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz. Üç 'Bantçı' söylediklerin alçak bir iftiradır. Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor." - ANKARA