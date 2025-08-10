İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Balıkesir Depremi Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki depreme dair anbean takip ettiklerini ve herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını açıkladı. Deprem sonrası AFAD ekipleri sahada taramalara başladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Anbean takip ediyoruz" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Anbean takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı

Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'de çıkan yangın ormana sıçradı

Yangın kabusu sürüyor! O kentimizden alevler yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.