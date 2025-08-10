İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Balıkesir Depremi Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Anbean takip ediyoruz" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Anbean takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı. - ANKARA