İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız'

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yozgat'ta; "123 bin bugün itibarıyla cezaevlerinde uyuşturucudan Türkiye genelinde cezasını çeken insanlar...Jandarmamızla, emniyetimizle, ilçelerimizdeki unsurlarımızla beraber biz vatandaşlarımızın da destekleriyle bunu kazımakta kararlıyız" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yozgat'ta yaptığı ziyaretlerin ardından Adalet Bakanlığı Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'ne geçerek Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıya, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AKP Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, emniyet ve jandarmada görevli üst düzey personel katıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrasında aynı salonda basın toplantısı yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4.5 sene Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde kaymakam olarak görev yaptığını hatırlatarak, "Yozgat'ı tanıyoruz, Yozgat'ı biliyoruz. 1998 yılının ağustos ayında geldiğimiz Yozgat Sarıkaya'da 2003 Mayıs ayında ayrıldım, aradan geçen bu uzun zaman içerisinde gerek Yozgat'ta, gerek güzel ilçelerinde gerçekten AK Parti hükümetleriyle nereden nereye gelindiğini görmek çok güzel. Bunun da Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edeceğini de yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

"Vatandaşımızın bizden beklediği huzur, huzur ve güvenlik"

Bakan Yerlikaya, konuşmasında şunlara yer verdi:

"Her suç türünde bizim değişmez bir görevimiz var, önlemek, İçişleri Bakanlığı olarak, suç işlenmesini önlemek, sahada güçlü olmak, dirençli olmak büyük bir koordinasyonla, teknikle, tecrübeyle suç işlenmesini önlemek. Bu terörle de ilgili böyle, evden hırsızlıkta da böyle ve biz mal varlığına karşı işlenen suçlarda, özellikle örnek veriyorum; hırsızlık türleri ki, beş hırsızlık türü var. Bir Ocak 2024- 31 Temmuz 2024 yani bu yılın ilk 7 ayını geçen yılın ilk 7 ayını değerlendirdiğimiz zaman ne görüyoruz? Evden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, motor hırsızlığı, otodan yapılan hırsızlık, iş yeri ve kurumdan yapılan hırsızlıkları yılın ilk 7 ayında, geçen yılın ilk 7 ayına göre yüzde 47 oranının da düşürmüşüz, Yozgat'ta yüzde 47'den çok daha büyük bir başarı. Dolandırıcılıkla da ilgili bu cep telefonu, dünyayla ilgili bizim çok daha bilinçli olmamız lazım. Bu noktaya geldiğimizde, yani 4 Haziran 2023'teki rakamı çok büyük bir oranda düşürdük ama tam istediğimiz noktaya gelmedi. Bunu yapabilmek için de valilerimize, emniyetimize, jandarmamıza her birine biz bu noktada hemşehrilerimizin, değerli vatandaşlarımızı uyarmakla ilgili hep çalışıyoruz ve burada da kararlılığımız diğer mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda olduğu gibi onu da hedeflediğimiz rakamlara indirmekte kararlıyız."

"123 bin bugün itibar ıyla c ezaevlerinde uyuşturucudan Türkiye genelinde cezasını çeken insanlar"

Vatandaşın her konuda 112'yi aramasını isteyen ve her aramada yapılan ihbarın veya önerinin mutlak bir karşılığının olduğunu kaydeden Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"123 bin bugün itibarıyla cezaevlerinde uyuşturucudan Türkiye genelinde cezasını çeken insanlar. Ondan sonra 83- 84 bin hırsız, 347 bin, güncel rakamlar Adalet Bakanlığımızda. Ama uyuşturucuyla mücadelede gerçekten az önce de rakamları verdim 347 binin 123 bini cezaevinde uyuşturucudan yatan var. Yozgat'ta bir Haziran 2023 ile 31 Temmuz arasında yapılan operasyon sayısı imal ve ticarette 124 operasyon, 693 de kullanıcılıkla ilgili operasyon yapılıyor. Toplam gözaltı sayısı bin 94, 104 tutuklu, 42 adli kontrolü var. Gerek adli kontrol gerek gözaltına alınıp henüz mahkemenin tutuklu ve adli kontrol kapsamında düşünmediklerini de bizim arkadaşlarımız takipte. Aman bu işi yapmayın, ama yaparsanız gözümüz devamlı sizin üzerinizde demekle de kararlıyız. İçişleri Bakanlığı olarak biz çalışıyoruz, baronundan satıcısına, imaline, bu sabah paylaştığımızı biliyorsunuz, bin 549 kilogram İstanbul Emniyetimizin gerçekten takdire şayan bir hizmeti oldu. Bu süre içerisinde 21 kilo uyuşturucu 10 bin iki adet yine narkotikleri toplamda 323 kök Yozgat'ta alındı. Jandarmamızdan emniyetimizde, ilçelerimizdeki unsurlarımızla beraber biz vatandaşlarımızın da destekleriyle bunu kazımakta kararlıyız."

"Göçmen kaçakçılığı organizatörlere meydan okuyoruz"

Türkiye'de yaşayan göçmen ve göçmen kaçakçılığı konusuna da değinen Yerlikaya, "9 bin 852 Yozgat'ta düzenli göçmen var. Bunun 4 bin 725'i Suriyeli geçici koruma altında olan, bin 783'ü ikamet istekli, 3 bin 444'ü uluslararası koruma ve biz burada bir her şehirde olduğu gibi göçmen kaçakçılığı organizatörlere meydan okuyoruz. Geldiğimizden bu yana gerçekten geçmişte kıyaslanmayacak derecede tutuklama, adli kontrol rakamları tıpkı uyuşturucuda olduğu gibi henüz cezaevine girmeyenlere diyoruz ki bu işi yapmayın. Yaparsanız biz bilin ki yaptığınızda daha ikinci nefesi aldığınız zaman sizi yakalamakta kararlıyız diyoruz. Göçmen kaçakçılığı yapanların cezaları bizim hükümetimiz döneminde 2023'ün beşinci ayında cezasını beş yıldan başlamak üzere diye sekiz yıla kadar artırıldı, yakaladığımız zaman direkt tutuklanıyor" ifadelerini kullandı.

"Araç sayımız da personel sayımız da iyileştirmeye gidiyoruz"

Güvenlikte iyileştirme çalışması başlattıklarının altını çizen Yerlikaya, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Önleyici ve trafik devriye sayılarımızla da ilgili müjde vermek istiyoruz. Araç sayımızı da personel sayımızı da iyileştirmeye gidiyoruz. Buradan şunu söyleyeyim; 10 yaşın üzerindeki araçlarımızı iki yıl içerisinde yerlerine yeni taze, güçlü, yeni nesil araçlarla takviye ediyoruz. Geçen yıldan itibaren buna ağırlık verdik, İstanbul'dan itibaren. ve yakın zaman içerisinde eylülde güzel müjdeli gelişmeler sizlerle beraber paylaşacağız. Ama buradan hemşehrilerimizin şunu söyleyelim; gündüz devreye, trafik devriyelerini ve gece devriye sayılarını artırıyoruz. Şu an için emniyet bölgemizdeki 21 gündüz devriye sayımızı böylelikle gece devriye sayımızı 60'ın üzerine çıkarıyoruz. Aynı şekilde Jandarmamızdaki var olan devriye sayısında 3,5 kat arttırıyoruz, bunlar tabii yeni araç demek."