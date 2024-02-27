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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çanakkale Biga'daki Depremde Olumsuz Durum Yok

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremde AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını ve şu an için olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çanakkale Biga'da 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarı ile olumsuz bir durum yoktur" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarı ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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