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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mitinge motosikletle gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mitinge motosikletle gitti

Yerel Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST'e katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST'e katıldı. Bakan Soylu, daha sonra Zeytinburnu'ndaki programa yetişmek için motosiklete binerek miting alanına gitti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e katıldı. Burada gençler ve ziyaretçiler ile bir araya gelen Bakan Soylu alandaki stantları ziyaret etti. Bakan Soylu daha sonra Zeytinburnu'ndaki mitinge katılmak üzere yola çıktı. Trafik nedeniyle programa yetişmek isteyen Bakan Süleyman Soylu, motosiklete binerek miting alanına gitti.

Miting alanına motosiklet ile gelen Bakan Soylu'yu gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk Süleyman Soylu Zeytinburnu Yerel Haberler

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