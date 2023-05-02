İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kapalı Çarşı'da coşkuyla karşılandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarihi Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. Bakan Soylu, çarşı esnafı tarafından coşkuyla karşılandı.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları çerçevesinde Fatih'te bulunan Tarihi Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. Çarşının, Beyazıt Kapısı'ndan ziyaretine başlayan Bakan Soylu, esnaf ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Bakan Soylu, burada esnafa yaptığı konuşmasında "Türkiye'de pandemiden geçtik. Avrupa'nın durumunu gördük. Şunun altını çizerek söylüyorum, 254 milyar dolar ihracat yapmaya koştuk. Pandemiden çıktık, 50 milyar dolar üzerinde turizm gelirine koştuk. Hep beraber Türkiye'yi hem tarihi hem Kapalı Çarşısı'nı 100 milyar dolarlık turizm ile buluşturduk" dedi.

Konuşmasının ardından ziyaretine devam eden Bakan Soylu, dükkanları gezdi, vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. - İSTANBUL