İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını açıkladı. - Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını açıkladı.
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını açıkladı. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Yerel