İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını açıkladı. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Yerel 3. Sayfa Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını açıkladı. - Haberler

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