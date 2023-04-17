İçişleri Bakanı Soylu: "İstanbul dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi haline geliyor"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Beşiktaş AK Parti ve MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Soylu, İstanbul'daki asayiş olaylarının azaldığını belirterek, "İstanbul dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi haline geliyor. ve bu hala devam ediyor" dedi.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Genel Seçimine yönelik İstanbul'daki çalışmalarına devam eden İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Beşiktaş AK Parti ve MHP İlçe Başkanlıklarını ziyaret etti.

"Tayyip Erdoğan bir devrimcidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir devrimci olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "21. asrın başından itibaren AK Parti'nin Türkiye'de oluşturduğu bir yönetim değildir, bir devrimdir. Tayyip Erdoğan bir devrimcidir. Bütün dünyaya rağmen Türkiye'yi bir statükoya, bir statükoya tabi etmeye, Türkiye'yi bir statükoyla beraber prangalamaya çalışanlara karşı bu ülkede evet, milletinin hakkına sahip çıkan oyunu milletin verdiği oyu bir yerde iktidarda kalayım diye pazarlık malzemesi yapmayan bir liderdir, bir devrimcidir" dedi.

"Ne imecemiz olacaktı"

Türkiye'nin Amerika ve Avrupa'ya karşı tolerans tanımadığını söyleyen Bakan Soylu, "Amerika'ya, Avrupa'ya biraz tolerans verseydi, bugün ne İHA'mız olacaktı? Bugün ne SİHA'mız olacaktı. Bugün ne Yavuz Sultan Selim köprümüz olacaktı, ne şehir hastanelerimiz olacaktı, ne Osmangazi Köprümüz olacaktı. Ne dünyanın 5 tane büyük barajından birisi Yusufeli Barajımız olacaktı. Ne Ilısu Barajımız olacaktı. Ne Doğu ve Güneydoğu'daki ve Türkiye'deki yeni yaptığımız havalimanlarımız olacaktı. Ne 81 ildeki üniversitelerimiz olacaktı? Ne ATAK helikopterimiz olacaktı? Ne genel maksatlı helikopterlerimiz olacaktı? Ne Anadolu uçaksa Anadolu uçak savaş gemimiz olacaktı. Ne imecemiz olacaktı? Ne bölünmüş yollarımız olacaktı. Ne otobanlarımız otoyollarımız olacaktı, ne uzay üsteleri gönderebilecek bir Türk arayacaktık" şeklinde konuştu.

"Oradaki insanların emeklerini sömürdünüz"

Amerika'nın ülkeleri sömürdüğünü söyleyen Bakan Soylu, "Afrika'yı sömürdünüz. Oradaki insanların emeklerini sömürdünüz. Oradaki yeraltı madenlerini sömürdünüz. Herkesin. Afganistan'ı karıştırdınız. Binlerce on binlerce insanı katlet on yedi bin hektar ve Afganistan'da uyuşturucunun Afyon'un üretim alanı. Üç yüz bin hektara çıkmış. Amerika'nın uçağı dünyanın en rezil fotoğrafıyla Afganistan'dan ayrıldığı Kabil Havalimanı'ndan. Hani insanlar sarıldı kaçtılar. Amerika'nın kaşlığını bu dünyada gördük" ifadelerini kullandı.

"Senin Tayyip Erdoğan'la helalleşmen lazım, Kılıçdaroğlu"

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Soylu, "Bu, 'Tayyip Erdoğan yaptı' der Bu millet ona da hak verir öyle mi? Çıkıp yalandan bir helalleşme numarası yapıyor. Senin Tayyip Erdoğan'la helalleşmen lazım, Kılıçdaroğlu. Yaptığın hakaretler, iftiralar ve toplum nezdinde Tayyip Erdoğan'a yaptığın haksızlıklar sebebiyle çıkıp eğer bu ülkede bir helalleşme yapmak istiyorsan yapacağın tek iş Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu.

"Daha fazla aşağıya düşecek"

İstanbul'da yaşanan asayiş olaylarının azaldığını Bakan Soylu, "İstanbul'da 15 Temmuz'dan önce günlük hırsızlık olayları 86'dı, bugün ise bu sayı 25. İstanbul'da polis sayısı 36 bin kişiydi, bugün 50 bin 5. 57 olayın sekiz sadece Beşiktaş'ta mala karşı suçlarla ilgili hırsızlık, arsızlık, apartman konuları. Sadece Beşiktaş'ta son 6 yılda yüzde 41 azalış oldu. İstanbul'da uyuşturucuya bağlı ölümler 2016 yılında 299'du. Bugün 60 kişinin öldüğünü söylüyorum. Her gün aşağıya düşüyor. İstanbul'da trafik kazalarında ölen insanların sayısı 524'tü. Bugün toplam 392 kişi, aşağıya düşüyoruz. Daha fazla aşağıya düşecek. Bütün bunları yıllık olarak söylüyorum" ifadelerini kullandı.

"İstanbul dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi haline geliyor"

İstanbul'da güvenli bir ortamın olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Bütün bunları sağlamaya çalışan bir tabloyu hep beraber gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Nüfus artıyor, ölümler düşüyor. Nüfus artıyor, hırsızlıklar düşüyor. Nüfus artıyor, asayiş olayları azalıyor. Asayiş olayları ve olaylarla ilgili nüfus oranına göre: İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'dan sonra nüfus oranına göre 5. sırada. Onlarda da onlar daha önde değil, onlardan arkada. İstanbul dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi haline geliyor. ve bu hala devam ediyor. İstanbul'a 2019 yılından itibaren 50 tane karakol kurduk. Çatalca Şile'ye kadar deniz karakolları, jandarma karakolları kurduk. Emniyet müdürlükleri, kaymakamlıklar her birini yaptık. 155"i, 156'yı hepsini birleştirip 112 acil çağrı merkezi çatısı altına topladık" ifadelerini kullandı.