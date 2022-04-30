İçişleri Bakanı Soylu bayram trafiğini havadan denetledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri Bakanı Soylu bayram trafiğini havadan denetledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
İçişleri Bakanı Soylu bayram trafiğini havadan denetledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Kocaeli güzergahındaki bayram trafiği yoğunluğunu havadan denetledi.

İSTANBUL (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Kocaeli güzergahındaki bayram trafiği yoğunluğunu havadan denetledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla başlatılan trafik denetimine katıldı. Bakan Soylu İstanbul Kocaeli güzergahındaki trafik yoğunluğunu helikopterle havadan denetledi. Ardından Bakan Soylu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan polis uygulama noktasındaki denetimlerde de bulundu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Süleyman Soylu, İstanbul, Kocaeli, Bayram, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title