İçişleri Bakanı Soylu bayram trafiğini havadan denetledi
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Kocaeli güzergahındaki bayram trafiği yoğunluğunu havadan denetledi.
İSTANBUL (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Kocaeli güzergahındaki bayram trafiği yoğunluğunu havadan denetledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla başlatılan trafik denetimine katıldı. Bakan Soylu İstanbul Kocaeli güzergahındaki trafik yoğunluğunu helikopterle havadan denetledi. Ardından Bakan Soylu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan polis uygulama noktasındaki denetimlerde de bulundu. - İSTANBUL
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