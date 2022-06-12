İçişleri Bakanı Soylu, 1 Temmuz itibarıyla mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranının yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürüleceğini ve bin 200... - Haberler

İçişleri Bakanı Soylu, 1 Temmuz itibarıyla mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranının yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürüleceğini ve bin 200...
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İçişleri Bakanı Soylu, 1 Temmuz itibarıyla mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranının yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürüleceğini ve bin 200 mahallenin ikamete kapatılacağını bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, 1 Temmuz itibarıyla mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranının yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürüleceğini ve bin 200 mahallenin ikamete kapatılacağını bildirdi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Yerel