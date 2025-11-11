İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Uyuşturucudan tutuklananların sayısı 91 binin 448"

İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında bağımlılıklara karşı önleme, savunuculuk ve rehabilitasyon alanlarında yürüttüğü çalışmalarla ilgili işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bu kabine döneminde uyuşturucudan tutuklanan sayısı 91 binin 448" şeklinde konuştu.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bağımlılıklara karşı önleme, savunuculuk ve rehabilitasyon alanlarında yürüttüğü çalışmaları iş birlikleriyle güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, faaliyetlerin etkinliğini artırmak, farkındalık çalışmalarını yaygınlaştırmak ve kamu kurumları, güvenlik birimleri ile sivil toplum arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Yeşilay Cemiyeti Sepetçiler Kasrında imzalanan protokole, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Genel Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün çok hayırlı, güzel bir imza atacağız. İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Vakfı arasında uzunca bir zamandan beri Yeşilay'ın değerli Başkanı Mehmet Hocamız ve bizim bakanlığımızdaki ilgili arkadaşlarımız, ilgili birimlerimiz; her biri titiz bir çalışma yaptı. Ana fikir şu: uyuşturucuyla başta olmak üzere her türlü bağımlılıkla ilgili arka cephesinde İçişleri Bakanlığı, bu işin talep cephesinde. Gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımız, ailelerimiz, bağımlılığın her türüne karşı bilinçlenmek, bu noktada şuur, yani dirençli hale gelmek, onlara esir olmamak, yaşamlarını onların tutsağı haline getirmemek noktasında bu işin eğitim süreciyle ilgili bizim Yeşilay ile iş birliğimiz nasıl çok daha kuvvetli hale getirebilirizdir" dedi.

"Tüm insanlığın en büyük sorunlarından birisi artık bağımlılık"

İnsanlığın ortak sorununun bağımlılık olduğunu söyleyen Bakan Ali Yerlikaya, "Birazdan sizlerin şahsında imzalayacağımız, akit, protokol tam anlamıyla genel olarak bunu içeriyor. İçişlerindeki tüm kolluk birimlerimiz yani jandarmamız, emniyetimiz hatta sahil güvenliğimiz onların taşra teşkilatlarında sizlerin eğitimlerin tutunda detaya varıncaya kadar bu süreci daha güçlü hale getirmeyle ilgili titizlikle hazırlanmış, bir protokolü imzalayarak, yürürlüğe girdireceğiz. Şunu söylemek istiyorum: tüm dünyanın aslında tüm insanlığın en büyük sorunlarından birisi artık günümüzde bağımlılık" şeklinde konuştu.

"Çeşitli kalemlerde bu kabine döneminde 24 milyonun üzerinde insana ulaştık"

24 Milyon insana ulaşıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Bağımsız Türkiye diye haykırdı Yeşilay. Kıymetli Hocamız ve arkadaşlarımızın göreve gelmesinin ardından bağımlılıkla ilgili Yeşilay Geleneği çok daha güçlendi. İstanbul ve İzmir'de ortak iki program yaptık. Üniversitelerimizde Yeşilay, bu Bağımsız Türkiye sloganıyla çok güzel etkinlikler düzenliyoruz. Eğitimlerle ilgili İçişleri Bakanlığı olarak bu işin bilinçlenme noktasında korunaklı hale gelme noktasında bizimde büyük hizmetlerimiz var. Çeşitli kalemlerde bu kabine döneminde 24 milyonun üzerinde insana ulaştık. Bu noktada durmadan çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Uyuşturucudan tutuklanan sayısı 91 binin 448"

Bu kabine döneminde uyuşturucudan tutuklanan zanlı sayısını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Ama size bir rakam vereyim: Uyuşturucudan tutuklanan sayısı 91 binin 448 olduğunu size söyleyeyim. Bu işin sokak satıcılarından bu işin ticaretini yapan, üretimini yapan sözde baronlarına varıncaya kadar evlatlarımızı uyuşturucu ve uyuşturucu türevleriyle ilgili geleceklerini, yaşamlarını karartmaya cüret eden kim ya da kimler varsa amasız, fakatsız, yasanın bize verdiği güç ve azimle bize gösterilen desteklerle, dualarla birlikte İçişleri Bakanlığı ailesi, kahraman jandarmamız, polisimiz, sahil güvenliğimiz gerçekten fevkalade işler yapıyor. Son almış olduğumuz rakamlar, bize şunu gösteriyor. Tutuklamaların ve bu örgütlü - örgütsüz, bireysel veya örgütlü, uyuşturucuyla ilgili mücadelemizde asayiş suçlarıyla da ilgili kişi ya da mal varlığına karşı işlenmiş suçlarla da ilgili o şehirlerde yüzde 1 ile 4,4 buçuk oranında da o suçların önlendiğini, olay sayılarının da düştüğünü de görmeye başladık" cümlelerini kullandı.

"Bir vatandaşımızı bile gencimizi bile niye uyuşturucudan kaybedelim sorumluluğuyla hassasiyetiyle çalışmaya devam ediyoruz"

Konuşmasına uyuşturucuyla mücadelede kararlılığın sürdürüleceğini söyleyen bakan Yerlikaya, "Yine arınmayla ilgili bağımlıkla mücadele yüksek kurulumuzun düzenli yapmış olduğu eylem planlarındaki bize vermiş olduğu hedeflerle, görevlerle ilgili hem biz hem Sağlık Bakanlığımız hem de Yeşilay ile yapmış olduğu fevkalade çalışmalar var. Şükürler olsun 2018'di en son bununla ilgili yapılan çalışma, 15-64 yaş aralığında ülkemizde yaşayan insanların ömründe bir kere bile olsun, kendi isteğiyle uyuşturucu madde kullandığıyla ilgili evet diyen maalesef sayılarının 1.6 milyon olduğunu bu da 3.6'ya tekabül ettiğini söylüyoruz. Ölümlerle ilgili 2023 yılında 1 milyon 5,1 vatandaşımızın vefat ettiğini, bunun Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde de en az ölüm olan 3'üncü ülke olduğumuzu da söylemek istiyoruz. Bir vatandaşımızı bile gencimizi bile niye uyuşturucudan kaybedelim sorumluluğuyla hassasiyetiyle çalışmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz, duyduğunuz, bildiğiniz, doğru olup olmadığını araştırmayın bağımlılığın her hangi bir türü ama yasa dışı olanla ilgili hepsini kast ettiğimiz, uyuşturucu kast ederek söylüyorum: bununla ilgili lütfen bize 112'den söyleyin biz gereğini yapalım" diye konuştu.

Program imza protokolünden sonra sona erdi. - İSTANBUL