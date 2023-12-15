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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan çocuğu ziyaret etti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ı hastanede ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, ziyaret sonrası Tunahan'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan 10 yaşındaki çocuğu hastanede ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ı hastanede ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da okuluna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan evladımızın tedavisi devam ediyor. Bugün sevgili yavrumuzu ziyaret ettik, hem kendisine hem de babası Halil kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Doktorlarımızın da verdiği bilgiye göre Tunahan'ın sağlık durumu şükürler olsun iyiye gidiyor. Tunahan yavrumuzun yaşama tutunma azmi, mücadelesi ve güler yüzü sadece ailesine değil, hepimize güç verdi. Eğitim hayatı boyunca evladımızın hep yanında olacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İçişleri Bakanı Ankara Haberler

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