İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem sonrası gelişmeleri takip ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi'nde meydana gelen sonrası gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA