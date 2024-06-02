İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çöken binada yaralanan bebeği ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde çöken binada yaralanan 6 aylık bebeği tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küçükçekmece'de çöken binada yaralanan 6 aylık bebeğimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Adı gibi güzel olan Aygözel bebeğimizin tedavisi sürüyor. Doktorlar çok şükür durumunun iyi olduğunu söylediler. Aygözel bebeğimizin annesi ve babasının da tedavileri devam ediyor. Çöken binada yaralanan hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim Aygözel bebeğimize uzun ve hayırlı bir ömür nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı. - ANKARA