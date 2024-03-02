İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında VKS yöntemiyle toplantı düzenlendi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında VKS yöntemiyle düzenlenen toplantıya Bilecik Valisi Şefik Aygöl katıldı. Toplantıda 81 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar değerlendirildi ve güvenlik önlemlerinin artırılacağı belirtildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında VKS yöntemiyle düzenlenen toplantıya Bilecik Valisi Şefik Aygöl katıldı.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı eşlik etti. Video Konferans Sistemi (VKS) yöntemiyle gerçekleşen toplantıda 81 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar değerlendirildi.
Operasyonların devam edeceği bir 81 ilin güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarılacağı belirtildi. - BİLECİK