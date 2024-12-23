İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ile Görüştü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ile bakanlıkta bir araya geldi. Ziyaret sonrası sosyal medya hesaplarında teşekkür mesajı paylaşıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ile bir araya geldi.
Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, görüşmeye dair fotoğraflara yer verilerek, "AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve heyetini bakanlığımızda misafir ettik. Başkan'a ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel