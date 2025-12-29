İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "3 polisimiz şehit, 8 polisimiz ve 1 bekçimiz yaralanmıştır"

Türkiye'de kamu düzenine karşı yapılanma içerisinde olan DEAŞ terör örgütü ile ilgili 15 ilde çalışma yürütüldüğünü belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 108 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendiğini, Yalova'daki operasyonda ise tetöritlerin ateş açması sonucu 3 polis memurunun şehit olduğunu açıkladı.

Yalova İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokakta DEAŞ'lı teröristlerin bulunduğu eve güvenlik güçlerince yapılan operasyonun ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaşanan çatışmalar sırasında 3 kahraman polis memurunun şehit olduğunu, 8 polis ile 1 bekçinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldıklarını söyledi.

DEAŞ'lı teröristlerin bulunduğu adreste kadın ve çocuklarında bulunduğunu operasyonun bu sebeple büyük bir titizlikle yürütüldüğünü aktaran bakan Yerlikaya, "Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Teröristler Türk vatandaşıdır" dedi.

Bakan Yerlikaya sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu topraklarda huzur ve güvenliğimizi hedef alanlar karşılığında daime cesareti ve fedakarlığıyla destan yazan güvenlik güçlerimizi bulmaktadır. Şehitlerimiz aziz milletimizin kahramanlarıdır. Şehit polislerimize Allah'tan rahmet kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun. Tedavileri devam eden yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum". - ANKARA