İstanbul'da Mobil Göç Noktalarında 192 Bin Yabancının Kontrolü Yapıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Temmuz'dan bugüne kadar sadece İstanbul'da mobil göç noktalarında 192 bin 934 yabancının kontrollerinin yapıldığını açıkladı. Bu kontroller sonucunda 56 bin 620 yabancı sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderilme Merkezine sevk edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "19 Temmuz'dan bugüne kadar sadece İstanbul'da mobil göç noktalarımızda 192 bin 934 yabancının kontrollerini yaptık. 56 bin 620 yabancı sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderilme Merkezine sevk edildi" - İSTANBUL