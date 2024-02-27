İstanbul'da Mobil Göç Noktalarında 192 Bin Yabancının Kontrolü Yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "19 Temmuz'dan bugüne kadar sadece İstanbul'da mobil göç noktalarımızda 192 bin 934 yabancının kontrollerini yaptık. 56 bin 620 yabancı sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderilme Merkezine sevk edildi" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel