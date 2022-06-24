İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Hakkari'de İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Bir dizi ziyarette bulunmak üzere kente gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Yardımcısı Ersoy, Vali Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek kentte yapılan yatırımlar hakkında bilgi aldı. Bakan Yardımcısı Ersoy'un, yarın Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yapılacak olan '4. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali'ne katılacağı öğrenildi. (Feyzullah Taş - İHA) İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Güncel Haberler

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