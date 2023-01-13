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İçinde 10 bin 950 TL bulunan çanta sahibine teslim edildi

Yerel Haberler

İçinde 10 bin 950 TL bulunan çanta sahibine teslim edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pazarda kaybolan ve içinde 10 bin 950 TL bulunan çanta sahibine ulaştırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pazarda kaybolan ve içinde 10 bin 950 TL bulunan çanta sahibine ulaştırıldı.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Doğukışla Kapalı Pazarı'nda rutin kontrollerini gerçekleştirirken bir pazar tezgahında kayıp çanta olduğunu öğrenince harekete geçti. İlgili pazar tezgahına giden ekipler, kayıp çantayı esnaftan teslim aldı. Çanta içerisinde bulunan cep telefonu, hesap kartı ve 10 bin 950 TL'yi muhafaza altına alan zabıta ekipleri, kayıp çantanın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. Hesap kartı bilgilerinden vatandaşa ulaşan zabıta ekipleri, kendisini kapalı pazar içerisinde bulunan zabıta ofisine davet etti. Ekipler vatandaşa tutanak karşılığı çantasını teslim etti. Kayıp eşyalarını ve parasını ekiplerden teslim alan vatandaş, esnafa ve zabıta ekiplerine teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zabıta Müdürlüğü Kocaeli Zabıta Yerel Haberler

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