Kirada oturduğu ev tadilata alınınca kalacak yeri kalmadı - Haberler

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Kirada oturduğu ev tadilata alınınca kalacak yeri kalmadı

İhlas Haber Ajansı - Mert Taha Varol - Yerel
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Kirada oturduğu ev tadilata alınınca kalacak yeri kalmadı Sivas'ta kiracı olduğu ev içerisindeyken tadilata alınan yaşlı kadın, başını sokacak başka bir ev bulamayınca mağdur oldu.

Kirada oturduğu ev tadilata alınınca kalacak yeri kalmadı

SİVAS - Sivas'ta kiracı olduğu ev içerisindeyken tadilata alınan yaşlı kadın, başını sokacak başka bir ev bulamayınca mağdur oldu.

Sivas'ta Çiçekli Mahallesinde 3 yıldır 3 katlı bir binanın zemin katında ikamet eden 57 yaşındaki Hatice Erdoğan, içerisinde bulunduğu sırada yaşadığı bina tadilata alınınca mağdur oldu. Yalnız yaşayan ve sağlık problemleri bulunan kadın kiralık başka bir ev bulamadı. Çaresizlik içerisinde inşaat halindeki evin içerisinde yaşamaya devam ediyor. Yaşlı kadın kendisine haber verilmeden yaşadığı binanın tadilata alındığını iddia etse de ev sahibi önceden kendisine bilgi verildiğini, tadilat yapmak zorunda oldukları için evden çıkmasını istediklerini söyledi. Zor günler geçiren Erdoğan, yetkililere seslenerek başına sokacak bir ev bulabilmek için yardım istedi.

Kirada oturduğu ev tadilata alınınca kalacak yeri kalmadı

Kirada oturduğu ev tadilata alınınca kalacak yeri kalmadı

Kirada oturduğu ev tadilata alınınca kalacak yeri kalmadı

Kirada oturduğu ev tadilata alınınca kalacak yeri kalmadı

Kirada oturduğu ev tadilata alınınca kalacak yeri kalmadı

Kirada oturduğu ev tadilata alınınca kalacak yeri kalmadı

Kirada oturduğu ev tadilata alınınca kalacak yeri kalmadı

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Yerel

Yerel, Haberler

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