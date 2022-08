İçerisinde 500 ton yaşam malzemelerinin olduğu 'İnsani Yardım Treni' Pakistan'a doğru yola çıktı

Pakistan'daki sel felaketi nedeniyle İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde içerisinde 500 ton yaşam malzemesinin yer aldığı "İyilik Treni" Ankara Garı'ndan törenle uğurlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde bir araya gelen sivil toplum kuruşlarının desteğiyle hazırlanan trenin içerisinde beslenme, giyinme ve sağlık malzemeleri bulunuyor.

Haziran ayından beri devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Pakistan'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için içerisinde temel yaşam malzemelerinin bulunduğu "İyilik Treni" hazırlandı. İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan trenin içerisindeki 500 tonluk yaşam malzemeleri ise AFAD koordinesinde bir araya gelen sivil toplum kuruşlarının desteğiyle oluşturuldu. Beslenme, giyinme ve sağlık malzemelerinin bulunduğu tren Ankara Garı'nda törenle gönderildi. Törene, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, STK temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı. Dualarla uğurlanan trenin 8 gün sonra İran'da yapılacak ikinci yüklemenin ardından toplam iki hafta içerisinde Pakistan'a ulaşacağı öğrenildi.

Sezer: "Son 4 yılda en fazla yardım yapan ülke konumundayız"

Törende açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Yunus Sezer, Türkiye'nin her zaman yardıma koşan ilk ülke olduğunu kaydederek, "Kurtuluş Savaşı'nda bu millet varlık mücadelesi vermiştir. Allah'a şükürler olsun ki bu varlık mücadelesini de büyük bir başarıyla, tarihi not ettirerek, ayakta kalarak devam ettirmektedir. Kurtuluş Savaşı'nda bir çok ülkeden destek aldık ama belki en anlamlı desteği Pakistan'daki Müslüman kardeşlerimizin bizlere göndermiş olduğu anlamlı desteklerle görmüş olduk. Bugün 70'in üzerinde ülkeye destek gönderiyoruz ve son 4 yılda en fazla yardım yapan ülke konumundayız. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Pakistan'a 3 tane köprü kurduk. Bir tanesi 'Gönül Köprü'müz. Oradaki insanlara bütün Türk milleti olarak dua ediyoruz. Diğeri 'Hava Köprüsü' dün itibariyle 6 uçağımızı içerisindeki malzemelerle birlikte ulaştırdık. Bugün 2 uçağımız daha gidecek ve her gün bu şekilde 2 uçak gidecek. Diğer taraftan demir yoluyla İyilik Trenimizi Pakistan'a yolcu ettik. Bugün ilk trenimizi göndereceğiz. 9 gün sonra İran sınırına ulaşacak" değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın: "Pakistanlı kardeşlerimizin acılarını yürekten hissediyoruz"

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın ise Pakistan'ın yanında olduklarını belirterek, "Dünyanın neresinde olursa olsun, yaşanan acılara duyarsız kalmayan Türk milleti olarak sel felaketlerinde zarar gören, hayatını kaybeden, yaralanan, evinden, yerinden, yurdundan olan Pakistanlı kardeşlerimizin acılarını yürekten hissediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın çabalarıyla ve destekleriyle temin edilen malzemeler Pakistanlı kardeşlerimizin acil ihtiyaçlarını gidererek, yaralarını sarmaya katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Gazi: "Bizim ilişkimiz sadece hükümetler arası değil, aynı zamanda da haklar arasındadır"

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi de iki ülke arasındaki kardeşlik bağına değinerek,

"Türkiye ve Pakistan'ın tarihten gelen yüksek bir kardeşliği ve birlikte hareket etme kabiliyeti bulunmaktadır. Bizim ilişkimiz sadece hükümetler arası değil, aynı zamanda da haklar arasındadır. Pakistan meydana gelen selden dolayı çok etkilendi. Türkiye'de her zaman yardımımıza ilk koşan ülke oldu" ifadelerini kullandı.

Sel felaketi sebebiyle bin 33 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana devam eden şiddetli muson yağışının sel felaketine dönüşmesi sebebiyle bin 33 kişi hayatını kaybederken bin 527 kişi de yaralandı. Ülkede ayrıca sel nedeniyle 719 bin 558 büyükbaş hayvan yaşamını yitirdi. 3 bin 451,5 kilometre yol hasar gördü, 149 köprü çöktü, 170 dükkan ise yıkıldı. Toplam 5 milyon 773 bin 63 kişinin etkilendiği selde 51 bin 275 kişi kurtarılırken 498 bin 442 kişi de güvenli bölgelere sevk edildi. Sel nedeniyle 662 bin 446 ev hasar görürken 287 bin 412 ev tamamen yıkıldı. - ANKARA