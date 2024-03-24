İçerenköy Mahalle Muhtar adayı Ömer Akın adaylıktan çekiliyor

seçim pankartına yazdığı 'Dünya fani, ölüm ani. Bir oy versen, ne olur yani?' yazısıyla gündem olan İçerenköy Mahalle Muhtarlığı adayı Ömer Akın, adaylıktan çekileceğini açıkladı.

Yerel seçimde 3 kişinin yarışacağı İçerenköy Mahalle Muhtarlığı'na aday olan Ömer Akın, seçim pankartıyla gündem olmuştu. Astığı pankartta, 'Dünya fani, ölüm ani. Bir oy versen, ne olur yani?' yazan Akın, seçimlere bir hafta kalmışken adaylıktan çekileceğini ifade etti.

"Farkındalık oluşturmak istedim"

Ömer Akın, "Biraz şaşkın biraz da mutluyum. Tamamen doğaçlama geldi. Bütün afişler benzer. Biraz farkındalık oluşturmak istedim. Güzel bir yansıma oldu. İyi bir enerji ve sinerji oluştu. Mizahi yönden çok konuşuldu. Aktif olarak üç adayız ama ben muhtar olmak istemiyorum. Seçime girmeyeceğim. Tek derdim farkındalık oluşturmaktı. Amacım da toplumsal bir farkındalığa dönüştürmekti" dedi. - İSTANBUL