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İç Anadolu Belediyeler Birliği Büyümeye Devam Ediyor

ANKA - Yerel
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İç Anadolu Belediyeler Birliği Büyümeye Devam Ediyor

İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB) 2022 yılı 1’inci Olağanüstü Meclis Toplantısı, Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda yapıldı.  Yenimahalle Belediyesi ve İABB Başkanı Fethi Yaşar’ın başkanlığında yapılan toplantıda, birliğe 5 yeni üye katıldı.

İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB) 2022 yılı 1'inci Olağanüstü Meclis Toplantısı, Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda yapıldı.  Yenimahalle Belediyesi ve İABB Başkanı Fethi Yaşar'ın başkanlığında yapılan toplantıda, birliğe 5 yeni üye katıldı.

Yeni katılan üyelerle İABB'ye üye belediye sayısının 203'e çıktığını belirten Başkan Yaşar, "İç Anadolu Belediyeler Birliği olarak ihtiyacı olan belediyelerimize destek olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pandemiden sonra yurtdışında belediye hizmetlerinin tanınması ve örnek projelerden faydalanılması açısından yaptığımız yurtdışı gezilerimize ara vermiştik. Uzun bir aradan sonra ilk yurtdışı gezimizi Bosna Hersek ve Budapeşte'ye gerçekleştirdik. Belediye Başkanı arkadaşlarımızla birlikte incelemelerde bulunduk. Belirlenecek arkadaşlarımızın yurt dışında örnek çalışmaları incelemesine ve kendini geliştirmesine olanak sağlayacağız. Bunun yanında eğitim seminerlerimize devam ediyoruz. Zabıta, mali işler ve imar gibi konularda bürokratlarımızın yeni yönetmelikleri özümsemesi açısından eğitimler büyük önem taşıyor" dedi.

"HALKA DOKUNAN PROJELER ÜRETELİM"

Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu sıkıntılı süreci belediyeler de derinden hissederek yaşıyor. Tüm belediye başkanlarının gelir ve gider oranlarına özellikle dikkat ederek harcamalarını bu ölçüde yapması gerekiyor. Bu nedenle lüzumsuz yatırım ve harcamalar yapmak yerine halka dokunan projeler ve hizmetler yapmak hepimizin görevidir."

İABB, ULUSAL BİRLİK OLMA YOLUNDA

Türkiye'de en büyük bölgesel birlik olmayı başaran İABB, ulusal birlik olma yolunda ilerliyor. İhtiyacı olan belediyelere ayrım gözetmeksizin destek olan İABB'ne, yeni katılan belediyeler; Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi, Afyonkarahisar Nuribey Belediyesi, Antalya Kemer Belediyesi, Erzincan Mollaköy Belediyesi, Iğdır Hoşhaber Belediyesi oldu.

ANKA / Yerel

Yenimahalle Belediyesi Fethi Yaşar İç Anadolu Yerel Haberler

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