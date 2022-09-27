İbrahimce Mahallesi'nde Vali Şıldak'a şükran plaketi verildi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın direktifleri doğrultusunda başlatılan Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi dahilinde Edremit İlçesi İbrahimce Mahallesi sakinlerine yönelik iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirecek kurum ve kuruluşların yapacağı hane ziyaretleri başladı. Vali Şıldak bizzat kendisinin de katıldığı ziyaretler öncesinde personelle bir araya geldi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Çalışmamız insanlarımızın kapısını devlet adına, Sayın Cumhurbaşkanımız adına çalan, onlara 'Sen benim vatandaşımsın, ben seni önemsiyorum ve halisane duygularla buraya geldim' şeklinde bir yaklaşım benimseyen büyük bir projedir. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, 8 kurumumuzun değerli personeline teşekkür ediyorum. Dört grup halindeki 32 personelimiz şu an İbrahimce Mahallesi'nde adeta devlet adına her bir vatandaşımızı kucaklıyor"dedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'a mahalleye gösterilen özenli çalışmalar için vatandaşlar adına bir teşekkür plaketi sunuldu. - BALIKESİR