Üye Girişi
Haberler

IBIA Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı Kapılarını Açtı

IBIA Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı Kapılarını Açtı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen IBIA Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri fuarı, 300'ün üzerinde firmanın katılımıyla ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuar, sektörde en son teknoloji ve inovatif ürünlerin sergilendiği önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

IBIA Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri fuarı bugün gerçekleştirilen açılışın ardından kapılarını ziyaretçilerine açtı.

BİFAŞ ve IBIA Derneği işbirliği ile düzenlenen IBIA Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri fuarı sektöründe öncü 300'ün üzerinde firmanın katılımıyla kapılarını bugün düzenlenen törenin ardında kapılarını ziyaretçilerine açtı. En son teknoloji ve inovatif ürünlerin sergilendiği fuar da yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Fuarla ilgili açıklamalarda bulunan IBIA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, "Bu 3. fuarımız. Ayın 25'in başlayıp 28'inde Cumartesi günü sonlanmış olacak. Her sene olduğu gibi bu sene bir tık daha fazla çalışma yaptık. Dünyada sektörün tüm fuarlarını eksiksiz dolaşarak bu fuarı tanıtmaya çalıştık. En son Brezilya'da dünya yatak sempozyumunda daha geniş çalıştık. Bunun neticesinde de mesela örnek vermek gerekirse Brezilya'dan 35'e yakın kişiden bir heyetimiz var. Rusya'dan Amerika'dan Hindistan'dan Polonya'dan Avrupa'nın farklı ülkelerinden var. İlk yıl 91 ülkeden ikinci yıl 97 ülkeden bu sene 100'den fazla ülkeden ziyaretçi beklentimiz var. Fuarın ilk saatlerinden itibaren hareket görüyorum. Burada yatak üreticisi yok. Yatak üreticilerine hammadde üreten firmalar var. Türkiye yatak imalatında 450 milyon dolar civarındaki satışlarında dünyada 14. sırada yer alıyor. Birinci sırada Amerika, Çin, Hindistan, Polonya, Brezilya gibi ülkeler yer alıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uluslararası İlişkiler Teknoloji istanbul Ekonomi Turizm Yerel

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

"Dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar" dediği il fena sallandı

 İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kentin ortasında alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği anlar kamerada
Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Az önce deprem mi oldu? Bitlis'te 25 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Bitlis'te deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne? AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖF 2024-2025 kayıt yenileme tarihleri! Şeyda Yılmaz'ın vurulma anı ve nasıl öldü? Katil Yunus Emre Geçti'nin ifadesinde ne dedi? Ekim ayı güneş tutulması ne zaman 2024? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? PS5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro ne zaman gelecek? Tosuncuk olayı nedir? Tosuncuk (Mehmet Aydın) kimdir, suçu ne? İzmir'de kaza anı! İzmir'deki kaza nasıl oldu? Yaralı veya ölü var mı? Mehmet Aydın (Tosuncuk) kaç yıl ceza aldı? Tosuncuk davasında son durum nedir? LOL yeni sezon ne zaman? 2024 League of Legends (LOL) yeni sezon tarihi belli oldu mu? Altın yükselecek mi? 25 Eylül Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });