İBB Başkanı İmamoğlu, Ataşehir'deki Kültür Merkezi'ni Ziyaret Etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir'de hizmete girecek olan İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek bilgi aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kısa süre sonra Ataşehir'de hizmet vermeye başlayacak İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'den bilgi aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, önce İçerenköy Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve çok yakında hizmet vermeye başlayacak olan İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'ni, ardından da Atatürk Mahallesi'nde bulunan Enstitü İstanbul İSMEK Eğitim Merkezi ve Dil Okulu'nu ziyaret ettiler.

İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi hakkında bilgi veren Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yakın zamanda açılışı gerçekleştirilecek kültür merkezinin ilçeye büyük katkıları olacağını söyledi. Bu kültür merkezinin İstanbul'daki kültür - sanat faaliyetlerinin yeni adresi olacağını vurgulayan Başkan İlgezdi, 22 bin 500 metrekare kullanım alanı olan kültür merkezinde; 657 seyirci kapasiteli tiyatro salonu, 2 bin 800 kişilik konser salonu, 200 kişilik konferans salonu, 21 sanat eğitim dersliği, kütüphane, çok amaçlı etkinlik salonu, çocuk oyun alanı, sergi salonu, fuaye, kafeterya, restoran alanları, teraslar ve 3 katlı otopark yer aldığını aktardı.

Ataşehir'de yoğun ilgiyle karşılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni kültür merkezinin İstanbullulara ve Ataşehirlilere hayırlı olmasını diledi. İmamoğlu ve İlgezdi, beraberindeki yetkililerle birlikte daha sonra Atatürk Mahallesi Enstitü İstanbul İSMEK Eğitim Merkezi ve Dil Okulu'nu yerinde ziyaret ederek incelemelerde bulundular.