İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 'Benim adaylığım diye bir tartışma yok siyasetin gündeminde'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı için aday olup olmayacağı konusunda, "Benim adaylığım diye bir tartışma yok siyasetin gündeminde. Siyasetin gündeminde adaylık tartışması da yok" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB için başlattığı terör soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu bir basın açıklaması düzenledi. Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına, CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Gelecek Partisi İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serap Yazıcı, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hukuk İşleri Başkanı Av. Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu yer aldı. Toplantıyı çok sayıda basın mensubu yakından takip etti.

"Herhangi bir yasal girişimde bulunmamıştır"

Basın açıklamasını okuyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu, ilk olarak 9 Aralık 2021 günü TBMM'de İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken sayı ve örgüt listesi verilerek İBB'de 557 teröristin çalıştığının iddia edildiğini söyleyerek, "Bakan, 400 gün önce açık bir tespit yapmış ama aradan geçen zamanda terörist olduğunu iddia ettiği kişilere karşı herhangi bir yasal girişimde bulunmamıştır. Oysa biz girişimde bulunmak istedik. Elinizdeki basın kitlerinde de bulacağınız gibi hem İçişleri Bakanlığı'na hem de İstanbul Valiliğine resmi yazı göndererek özetle, 'bu 557 teröristi bizim bilmemiz mümkün değil. Bu isimleri bize verin yasal işlem başlatalım' dedik. Aldığımız yanıt 'Siz bizim muhatabımız değilsiniz' oldu" diye konuştu.

"Gök kubbeyi başınıza yıkarız"

Seçim iptalinden sonraki süreçle ilgili konuşan İmamoğlu, "6 Mayıs'ta seçimin iptalinin ardından, 29 Mayıs 2019'da yani İstanbul Valisi Yerlikaya İBB kayyum başkanıyken işe alınan, arşiv araştırması yapılmayan, biz gelince fark edip arşiv araştırması talep ettiğimiz ve FETÖ iltisakı ortaya çıkan 6 personeli nasıl değerlendirmek gerekir? Savcılığa, İçişleri Bakanlığı'nın sunduğu medyaya göre 500 sayfadan fazla olan o rapor henüz bizde yok. Duyumlarımıza göre bu raporda hakkında işlem yapılması istenen kişiler sadece ve sadece, ben ve benim dönemimde 100'den fazla eski yeni yönetici arkadaşlarım. Savcılığa sunulan raporda dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal, ayrıca Ali Yerlikaya ve onun yöneticileri hakkında da işlem talep etmişse bir lafım yok. Bugünün Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu da dönemin genel sekreter yardımcısıdır. Yani sorumlulardan biridir. O raporda, sadece Ekrem İmamoğlu ve onun yöneticileri suçlanırsa, net olarak söylüyorum gök kubbeyi başınıza yıkarız. Herkese eşit muamele yapılmışsa bu anlamda eşitlik var demektir. Aksi takdirde, AK Parti Milletvekili adayı müfettiş bu eksikliği yapmışsa bilerek ve isteyerek görevi ihmal suçunu net olarak işlemiştir" dedi.

"Tek hedefimiz evlerine göndermek"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Gök kubbeyi yıkmanın farklı yöntemleri vardır. Gök kubbeyi yıkmak bazen ikinci seçimde 806 bin oy fark atabilmektir. Kesinlikle Ekrem İmamoğlu hedeftir. Ekrem İmamoğlu onların iktidar anlayışlarının, beslenme kaynaklarının merkezini odağını söküp almıştır. Kiminle, milletiyle beraber. A, B, C partisi demeksizin. Kendisinin haberi yoksa partinin başındaki kişinin AK Partili yöneticileriniz dahi vicdanlarıyla hareket edip Ekrem İmamoğlu için çalışmıştır. 2019 yerel seçimlerinde. 2023 Türkiye Cumhuriyeti iktidarının değişiminin de müjdecisi olan bu zaferin önünü keserek, onu lekeleyerek onun simgesi haline gelmiş bir belediye başkanını yasaklı hale getirerek 2023 seçimlerine mesaj vermek, o süreci baskı altında elde etmek çabasıdır bu çaba. Biz buna fırsat vermeyeceğiz. Hassas, dikkatli, tek bir insanımızın burnu kanamadan süreci demokrasi çerçevesinde gerçekleştiren bir anlayışla yöneteceğiz. Sonucunda tek hedefimiz var. 2023 genel seçimlerinde bu kötü süreçleri bize yaşatan insanları evlerine göndermek" dedi.

"Benim adaylığım diye bir tartışma yok"

Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağıyla ilgili de konuşan İmamoğlu, "Benim adaylığım diye bir tartışma yok siyasetin gündeminde. Siyasetin gündeminde adaylık tartışması da yok. Öncelik bu seçimi hep birlikte kazanabilmek ve kötü yönetim dönemini sona erdirmek var. Altılı Masanın da yoğun bir gündemi var. Bizim de düşkünlüğümüz kesinlikle bu seçimin muhalefet tarafından kazanılarak Türkiye'nin koruma altına alınması ve gelişen bir ülke olması. Yolumuz bu yönde yürüyor. 2024 seçimlerinin öne alınıp hemen seçim yapalım vurgusu bence iddiamızı ortaya koyan bir vurgu olduğunu düşünüyorum. İyi yönetimin, doğru yönetimin, karşılığının toplumdaki gücünün gösterme konusundaki özgüven cümlesidir. 2023'te kesinlikle ve kesinlikle 2019'dan daha güzel ve daha değerli bir seçim yaşayacağız" dedi. - İSTANBUL