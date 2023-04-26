Huzurevinde yaşayan vatandaşlar için piknik düzenlendi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu öncülüğünde Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamını sürdüren vatandaşlar için piknik programı düzenlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu öncülüğünde Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamını sürdüren vatandaşlar için piknik programı düzenlendi.

Bilecik Pelitözü Göleti'nde düzenlenen piknik programına bizzat katılan Müdür Türkoğlu, "Hava güzeldi ve biz de gerekeni yaptık. Huzurevimizde kalan ruhu genç kıymetli emanetlerimizle güzel havanın tadını çıkarıp, minik bir piknik yaptık. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" dedi. - BİLECİK