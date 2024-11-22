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Huzurevi Sakinlerinin '21 Yaşına Dönseydin Ne YAPARDIN?' Yanıtları Duygulandırdı

Huzurevi Sakinlerinin '21 Yaşına Dönseydin Ne YAPARDIN?' Yanıtları Duygulandırdı
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Bilecik'te huzurevinde kalan yaşlılar, '21 yaşına dönsen ne yapardın?' sorusuna verdikleri yanıtlarla hem hüzünlendirdi hem gülümsetti. Geçmiş hayallerini paylaşan sakinler, gençlere ilham kaynağı oldu.

Bilecik'te huzurevinde kalan sakinlere yöneltilen "21 yaşına dönsen ne yapardın" sorulara verilen cevaplar hem gülümsetti hem hüzünlendirdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Huzurevi, huzurevinde kalan yaşlı çınarlara, "21 yaşına dönsen ne yapardın" sorusu soruldu. Gençliğinde hem ekonomik hem toplumsal hem bireysel sebeplerle hayallerini erteleyen, hayallerinden tümüyle vazgeçen pek çok insan yıllar sonra bunun pişmanlığını yaşıyor. 76 yaşındaki Ömer amca "Oto atölyesi açmak isterdim" derken, Ali Tarhan, "Ziraat bahçesi içerisine bin bir çeşit bitki yetiştirmek isterdim", 70 yaşındaki Emine teyze ise, "Musiki sanatçısı olmak isterdim" dedi. 76 yaşındaki Mestan amca "İmam olmak isterdim" diye cevap verirken, 82 yaşındaki Mürüvvet Türksoy, "Uçak kullanmak isterdim" cevabını verdi. 74 yaşındaki Ahmet amca ise; "Dünya güreş şampiyonu olmak isterdim" derken, 70 yaşındaki Vasviye teyzenin "Okumak isterdim" cevabı ise görenleri duygulandırdı.

Gençlik yaşamının kıymetinin bilinmesi ve yaşlı insanlara hayallerinin hatırlatılması amacıyla yapılan çalışma gençlere de örnek oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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