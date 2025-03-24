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Huzurevi Sakinlerine Yaşlılara Saygı Haftası Ziyareti

Huzurevi Sakinlerine Yaşlılara Saygı Haftası Ziyareti
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerinin Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutladı. Ekipler, yaşlı bireylere trafik güvenliği ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ile Toplum Destekli Polislik ekipleri, Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerinin Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutladı.

Ekipler, yaşlı bireylerle yakından ilgilenerek çeşitli bilgilendirmelerde bulundu. Trafik güvenliği kapsamında yaya geçişleri, trafik ışıklarının önemi ve güvenli yaya geçiş kuralları gibi konular anlatıldı. Ayrıca günümüzde sıklıkla rastlanan telefon, internet ve SMS dolandırıcılığı gibi huzurevi sakinlerine bilinçlendirici bilgiler verildi.

Ziyaret sırasında huzurevi sakinleriyle sohbet eden polis ekipleri, onların güvenliği ve huzuru için her zaman yanlarında güçlendiğini vurguladı. Huzurevi bireyleri ve yaşlı bireyler, yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, polis ekiplerine teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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