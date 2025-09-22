Haberler

Huzurevi Sakinlerinden Gençlere Hayat Dersleri
Tekirdağ'daki Zübeyde Hanım Huzurevi'nde düzenlenen etkinlikte yaşlılar, gençlere '20 yaşımda olsaydım...' temalı pankartlarla tecrübelerini paylaştı ve nasihatlerde bulundu.

Tekirdağ'da bulunan Zübeyde Hanım Huzurevi'nde düzenlenen anlamlı etkinlikte yaşlılar ellerindeki pankartlara yazdıkları cümlelerle gençlere seslendi. "20 yaşımda olsaydım besi çiftliği kurardım", "Sağlığım için spora başlardım", "Çok çalışır arzu ettiğim hayatı yaşardım", "Yaptıklarımdan pişman olmaz, pişman olacağım şeyler yapmazdım", "Çok pozitif yaşamaya çalışırdım", "Yeniden anne olurdum", "Tekrar İlyas Çalıkoğlu ile evlenirdim" gibi mesajlarla tecrübelerini dile getiren huzurevi sakinleri, gençlere umut ve hayat dersi verdi.

Etkinlikte geçmişin birikimiyle geleceğe ışık tutan sözler, ilgiyle karşılandı. - TEKİRDAĞ

