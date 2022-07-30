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Huzurevi sakinleri lavanta bahçesinde buluştu

Huzurevi sakinleri lavanta bahçesinde buluştu

Bilecik Valiliği Lila Lavanta Bahçesi'nde düzenlenen programda huzurevi sakinleri doyasıya eğlendi.

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Bilecik Valiliği Lila Lavanta Bahçesi'nde düzenlenen programda huzurevi sakinleri doyasıya eğlendi.

Bilecik Valiliği'nce düzenlenen programda huzurevi sakinleri, lavanta bahçesinde keyifli dakikalar geçirdi. İkramların tadına bakarak çalan müziğe eşlik eden yaşlılar daha sonra lavanta bahçesini gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaşlılara gezilerinde eşlik eden Vali Dr. Kemal Kızılkaya, huzurevinde konaklayan büyüklerin her zaman baş tacı olduğunu belirtti. Vali Kızılkaya, "Büyüklerimizle buluşarak hatırlarını sormak bizlerin manevi olarak en önemli görevlerinden biridir. Büyüğüne saygıyı ve sevgiyi benimseyen bir kültürümüz var. Bugün de huzurevi sakinlerimizle bir araya gelerek sohbetlerine ve mutluluklarına ortak olduk. Gözlerindeki o neşeyi görmek bizleri sevindirdi. Bulunduğumuz ortam itibariyle de onlara farklı bir anı yaşatmak istedik. Rabbim hepsine uzun ve sağlıklı bir ömür nasip etsin" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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