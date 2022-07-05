Huzurevi sakinleri, Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi'ni ziyaret etti - Haberler

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Huzurevi sakinleri, Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi'ni ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Huzurevi sakinleri, Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi'ni ziyaret etti

Gönül Köşkü Huzurevi sakinleri, Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi'ni ziyaret etti.

Gönül Köşkü Huzurevi sakinleri, Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi'ni ziyaret etti.

Keçiören Belediyesi Gönül Köşkü Huzurevi'ndeki yaşlılar için Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi'ne gezi düzenlendi. Yaşlılar buradaki ziyaretlerinde dualar ederek türbenin manevi hazzını doyasıya yaşadı. Türbe ziyaretinin ardından Nevşehir'deki tarihi ve turistik noktaları da görme fırsatı bulan yaşlılar, gezinin düzenlenmesi için talimat veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a teşekkür ettiler. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da belediyeye ait otobüsle ve belediye personelinin rehberliğinde Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi'ne düzenlenen gezide edilen duaların kabul olmasını diledi. Altınok, "Ana ve babalarımızın istedikleri yerlere gezi düzenlemeye devam edeceğiz. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Allah onları başımızdan eksik etmesin." dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hacı Bektaş Nevşehir Yerel Haberler

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