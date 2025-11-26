Haberler

Huzur Bocce Ligi'nde Elazığ Ekibi Zaferle ayrıldı

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği Huzur Bocce Ligi'nde Bayburt ve Elazığ huzurevi sakinleri karşı karşıya geldi. Elazığ ekibi, dostluk ve centilmenlik ortamında geçen maçta galip geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından huzurevlerinde kalan yaşlılara yönelik düzenlenen Huzur Bocce Ligi kapsamında Bayburt Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Elazığ Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri bocce müsabakasında karşı karşıya geldi. Dostluk ve centilmenlik içerisinde geçen müsabakayı Elazığ ekibi kazandı.

Üniversiteye ait bocce sahasında yapılan müsabakada yaşlılar, pallino olarak bilinen hedef topa en yakın atışı yapabilmek için sırayla demir topları yuvarladı. Rakip toplar arasında hedefe en yakın topu atan her sporcu takımına puan kazandırırken, çekişmeli geçen mücadele sonunda gülen taraf misafir ekip Elazığ oldu. Karşılaşmanın ardından iki huzurevinin sakinleri birbirlerini tebrik ederek, dayanışma örneği sergiledi.

Elazığ Gazi Huzurevi sakini Mustafa Büyükbayraktar, rakiplerinin güzel oynamasına rağmen maçını kazandıklarını belirterek, "Gakkoşlar diyarı Elazığ'dan geldik. Üniversitenin bocce sahasında centilmence bir maç yaptık. Maçı kazandık. Arkadaşlarımız da çok güzel oynadılar. Buna rağmen galip geldik. Yolumuz Antalya yolu inşallah" dedi.

Maçın dostluk ve barış ortamında geçtiğini, skorun ikinci planda kaldığını söyleyen Bayburt Memnune Evsen Huzurevi sakini Recep Andoğlu ise, "Bocce turnuvaları kapsamında dostluğun ve barışın kazandığı bir maç yaptık. Gerçi maçı kaybettik ama olsun. Bu tür organizasyonların huzurevleri arasında yapılması çok güzel. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Mutlu edebildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
