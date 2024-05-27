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Husumetlisinden kaçan sürücü bisikletliye çarptı: 1 ölü

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde husumetlilerinden kaçmaya çalışan bir sürücü, otomobiliyle bisiklet sürücüsüne çarptı. Kazada 76 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücü kadın ve saldırganlar gözaltına alındı.

Husumetlisinden kaçtığı iddia edilen sürücü, otomobiliyle bisikletliye böyle çarptı: 1 ölü

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobiliyle seyir halinde olan kadın sürücü, iddiaya göre husumetlilerinden kaçmaya çalışırken, bisiklet sürücüsüne çarptı, 76 yaşındaki Sermet Deringör hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Günlükbaşı Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan E.K. isimli kadın yolda husumetlileriyle karşılaştı. İddiaya göre K.K. ve Z.Ç. isimli kişiler kadını darp etmek için hamle yapınca kadın sürücüde otomobiliyle hızlı bir şekilde yola çıktı. Otomobil, yolun karşısına geçmekte olan 76 yaşındaki bisiklet sürücüsü Sermet Deringör'e çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü kadın ve 2 saldırgan ise gözaltına alındı. Şüpheliler çıktıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fethiye Muğla Trafik Hukuk Yerel Güncel Haberler

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