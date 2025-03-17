Trump'tan İran'a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız

Trump'tan açık tehdit: Husilerin her saldırısını sizden bileceğiz
DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama

DEM Parti ile yapılan görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama
Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı

Suriye'de yeni savaş cephesi! askerler infaz edildi, gerilim zirvede
AK Parti'den 'Nevruz Bayramı' kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

AK Parti'den dikkat çeken "Nevruz Bayramı" kararı

Hüsrev Paşa Camii'nde Mukabele Geleneği Devam Ediyor

Hüsrev Paşa Camii'nde Mukabele Geleneği Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'daki Hüsrev Paşa Camii ve Külliyesi, asırlardır süren mukabele geleneği ile Ramazan ayında manevi bir atmosfer sunuyor. 1567'de inşa edilen camide düzenlenen mukabele programları, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Van'ın inanç turizmi açısından önemli merkezlerinden biri olan ve Mimar Sinan'ın bölgede inşa ettiği tek eser olma özelliğini taşıyan Hüsrev Paşa Camii ve Külliyesi'nde mukabele geleneği asırlardır kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

1567 yılında yaptırılan ve Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden biri olan cami, Ramazan ayında manevi atmosferiyle dikkat çekiyor. Vatandaşlar, Hüsrev Paşa Camii'nde bir araya gelerek mukabeleye katılıyor ve bu gelenekle Ramazan'ın ruhunu hissediyor. Tarihi dokusu ve manevi huzuruyla öne çıkan cami, hem yerel halkın hem de farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ramazan boyunca düzenlenen mukabele programlarının yanı sıra teravih namazları ve diğer ibadetlerini burada gerçekleştiren vatandaşlar, bu köklü geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşıyor.

İHA muhabirine konuşan camii imam hatibi Ahmet Hüsrev Koyuncu, caminin Hüsrev Paşa tarafından 1567 yılında Mimar Sinan'a yaptırıldığını belirtti. Caminin Edirne ve İstanbul'daki gibi büyük külliyelerden olduğunu ifade eden Koyuncu, "Camimizde Ramazan ayında hatimle teravih namazları kılınıyor. Bayrama 10 gün kala Peygamber Efendimizin bir sünneti olan itikafa giriliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da camimizde mukabele okunuyor. Mukabele öğle ve ikindi vakitlerinde okunuyor. Katılım bazen çok yoğunken, bazen ise az olabiliyor. Fakat devamlılık esastır" dedi.

Koyuncu, mukabele geleneğinin Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ilk günden itibaren Hazreti Cebrail ile Hazreti Peygamberimizin ayetleri birbirlerine karşılıklı olarak okumalarından geldiğini kaydetti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

AK Parti'den dikkat çeken "Nevruz Bayramı" kararı
img

Tribünden gelen sesle neye uğradığını şaşırdı! Hakem maçı durdurdu
img

Eşini öldüren kadın cinayetin nedenini anlattı: Bana ve çocuklarıma...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasını öldüren kadın ifadesinde cinayetin nedenini açıkladı

Eşini öldüren kadın cinayetin nedenini anlattı: Bana ve çocuklarıma...
'40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur'

"40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur"
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı

ABD ve Rusya'da bile böylesi yok! Atmosferi aşıp uzaya kadar çıkıyor
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı mahallede değişen bir şey yok

Belediye başkanı esip gürlüyor ama ilçede değişen bir şey yok

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.