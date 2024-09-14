Hüseyin Tanfer'den Mevlid Kandili Mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Tanfer, mesajında alemlere rahmet olarak dünyaya gelen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğduğu mübarek gecenin yıldönümünü idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Mevlit Kandili'nin, Peygamberimizin örnek hayatı ve davranışlarıyla bütün insanlığa verdiği mesajlarının en iyi şekilde anlaşılmasına vesile olan mübarek gecelerden biri olduğuna vurgu yapan Başkan Hüseyin Tanfer:

"Bütün insanlığa rahmet elçisi olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz, dinimizin emirlerini insanlığa ulaştırdığı gibi yaşamı boşunca dürüstlükten ödün vermemiş, güzel ahlakıyla tüm insanlığa örnek olmuştur. Peygamber Efendimizin, dünyayı şereflendirmelerinin yıldönümü olan bu mübarek gecenin aynı zamanda O'nun tüm insanlığa verdiği mesajların ve güzel ahlakının yeniden hatırlanacağı bir gece olmuştur. Bu gece Sevgili Peygamberimizin insanlığa getirdiği mesajları anlamamız için de önemli bir fırsattır. Bu vesileyle tüm milletimizin ve İslam aleminin Mevlid Kandili'ni en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize ve tüm insanlık alemine sağlık ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM