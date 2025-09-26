Hüseyin Mete'yi Öldüren Ramazan Uçar'a 15 Yıl Hapis Cezası

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da 42 yaşındaki Hüseyin Mete'yi tabancayla öldüren Ramazan Uçar, yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur'da, 31 Ekim 2024'te alkollü bir mekanda karşılaştığı husumetlisi Hüseyin Mete'yi tabancayla öldüren Ramazan Uçar'ın, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ramazan Uçar, SEGBİS aracılığıyla katılırken, Mete'nin ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Ramazan Uçar, Hüseyin Mete'yi öldürmeyi planlamadığını savunarak, "Tasarlama gibi, öldürme gibi bir niyetim yoktu. Öldürmek isteseydim aynı köyde yaşıyoruz, evini biliyorum. Bu olay öncesinde kaldırılamayacak şeyler yaşadım. Silahıma el koymuştu ve 50 bin TL'ye kendi silahımı almak zorunda kaldım. Ben 5 liraya çay satarak geçinmeye çalışıyorum. Bu para benim için büyük bir paraydı. Bu şekilde bir olay yaşanmasını istemezdim. Pişmanım" dedi.

Maktulün ailesi ve avukatları ise olayın tasarlanarak gerçekleştiğini belirterek, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Ramazan Uçar, "Takdir mahkemenindir" dedi.

Mahkeme heyeti, Ramazan Uçar'a önce müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 18 yıla, mahkemedeki iyi hali nedeniyle de 15 yıla düşürdü. Ayrıca sanığa, 6136 sayılı Kanun'a muhalefetten 10 ay hapis ve 2 bin 500 lira adli para cezası verildi.