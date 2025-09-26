Haberler

Hüseyin Mete'yi Öldüren Ramazan Uçar'a 15 Yıl Hapis Cezası

Güncelleme:
Burdur'da alkollü bir mekanda karşılaştığı husumetlisi Hüseyin Mete'yi tabancayla öldüren Ramazan Uçar, mahkemede 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, olayın planlanmadığını ve pişman olduğunu savundu.

Kaynak: ANKA / Yerel
