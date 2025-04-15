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Hüseyin Avni Reyhan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hüseyin Avni Reyhan Son Yolculuğuna Uğurlandı
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İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Erzincan'ın manevi önderlerinden Hüseyin Avni Reyhan, Erzincan'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden Erzincan'ın manevi önderlerinden Hüseyin Avni Reyhan (65), Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hüseyin Avni Reyhan için ikindi vakti Erzincan'daki Abdurrahim Reyhan Hz. Camisi'nde tören düzenlendi.

Dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Reyhan'ın cenaze namazı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcı Doç. Dr. Burhan İşliyen tarafından kıldırıldı. Reyhan'ın cenazesi, Terzibaba Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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