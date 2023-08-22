Hürriyetçi Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Oğuz İduğ: "Memurun ve Memur Emeklisinin Alın Terini Kimseye Heba Ettirmeyiz"

MELTEM KARAKAŞ

Kamu Konfederasyonları Platformu bileşenlerinden Hürriyetçi Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Oğuz İduğ, taleplerinin yerine getirilmesi için bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Memurun ve memur emeklisinin alın terini kimseye heba ettirmeyeceğiz" dedi.

Anadolu Sen Konfederasyonu, Bask Konfederasyonu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Çalışan-Sen Konfederasyonu, Hak-Sen Konfederasyonu, Hür-Sen Konfederasyonu, Şehit Gazi-Sen Konfederasyonu, Tüm Emekliler Sendikası ve Yurt Sen Konfederasyonu'ndan oluşan Kamu Konfederasyonları Platformu üyeleri, memur ve memur emeklilerini kapsayan 2024-2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri hakkında açıklama yaptı. Eskişehir Hamamyolu Caddesi'nde bir araya gelen kamu emekçileri, "Hükümet zamları al başına çal" sloganları atarak, hükümetin zam önerisini protesto etti.

"EKONOMİK KRİZ İÇERİSİNDE KAMU EMEKÇİLERİNİN DURUMU ORTADIR"

Hürriyetçi Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Oğuz İduğ, konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün iktidarın ülkeyi sürüklediği ekonomik kriz içerisinde kamu emekçilerinin durumu ortadır. Hükümet, 2024-2025 yılları için dayattığı oranlarla memuru ve memur emeklisini açlık ve yoksullukla baş başa bırakmıştır. 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde hükümetin teklifi 17 Ağustos'ta utanç oranı şeklinde açıklanmıştı. Bugün itibariyle dördüncü toplantıda yeni bir teklif yapılmazsa yani anlaşma sağlanmazsa 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna yetkili konfederasyon başvurma aşamasına gelecektir.

"SEFALET ORANLARINI KABUL ETMİYORUZ"

Buradan yetkili konfederasyona ve hükümete sesleniyoruz. Bugüne kadar 12 yıl içinde 6 kez yapılan toplu sözleşmelerde hükümet teklif olarak masaya hep kendi hedeflediği enflasyon rakamlarına dayalı maaş artışlarını koymuş ve öyle sonuçlanmıştır. Bir kez daha aynı tablonun yaşanacağını görüyoruz ve biliyoruz. Bu nedenle 9 konfederasyon bir araya gelerek bu sefalet oranlarını kabul etmiyoruz ve kamu emekçilerinin haklarını alana kadar mücadele edeceğimizin altını çiziyoruz. Bugün hükümetin açıkladığı mevcut teklifler Merkez Bankası tarafından revize edilen enflasyon hedeflerinin bile altında kalarak kendi oranlarıyla çelişmiştir.

"YOKSULLUK SINIRINA DAHİ ULAŞMAYAN ÜCRETLER DAYATILMAKTADIR"

Bugünden geriye sözde toplu sözleşme süreçlerine ve hakem heyetine baktığımızda tablo çok iyi anlaşılmaktadır. İktidar, masadaki sarı sendikanın varlığından da güç alarak sadece ama sadece yüzde 2'lik bir oynama ile kamu emekçilerinin aklıyla dalga geçmiştir. Bu masanın ve Hakem Heyeti'nin yapısını kabul etmiyoruz çünkü kamu emekçilerinin tamamını temsil etmiyor. İktidar, yandaş konfederasyon ile el ele vererek, kendi istatistik kurumunun ölçtüğü enflasyonun altında, yoksulluk sınırına dahi ulaşmayan ücretler dayatmaktadır.

"ALIM GÜCÜ KAYBI DİKKATE ALINMALIDIR"

4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırının 40 bin TL'ye ulaştığı, büyükşehirlerdeki kira ortalamasının en düşük memur maaşının 3'te 2'si ettiği, temel gıda ürünlerine günlük fiyat artışları yapıldığı, vergi ve harçların her ay artırıldığı günlerden geçmekteyiz. Tüm taraflara, Kamu Konfederasyonları Platformu olarak; bir kez daha sesleniyoruz; masada yıllardır vadedilen 3600 ek gösterge yoktur. Emeklilik iyileştirmeleri yoktur. Masada kamu emekçisinin ekonomik, sosyal, özlük haklarının adı bile yoktur. Emeğimizi yok sayamazsınız ve artık yeter diyoruz. Kamu emekçilerinin ve emeklilerin maaş zammı, yandaş sendika ile yapılan mutabakat ve TÜİK'in şaibeli enflasyon rakamları uyarınca değil, emekçilerin içinde bulunduğu derin yoksullaşma ve alım gücü kaybı dikkate alınarak yapılmak zorundadır.

"EK ÖDEMELER EMEKLİLİĞE YANSITILMALIDIR"

Kamu Konfederasyonları Platformu olarak bir kez daha taleplerimizi dile getiriyoruz. AKP iktidarı ekonomik krizi yok sayan anlayışından ve TÜİK'in enflasyon hesaplarında kullandığı oranlarla kamu emekçilerine zam yapmaktan vazgeçmelidir. Kamu emekçilerinin sorunlarının yüzdelik ve ek zamlarla çözülmesi mümkün değildir. İLO sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası sözleşmelerle, evrensel sendikal hak ve özgürlüklerle uyumlu grev hakkı ile tamamlanmış gerçek bir toplu sözleşme istiyoruz. Sendika özgürlüğünü sınırlayan yüzde 2 barajı kaldırılmalıdır. 2024-2025 yıllarında yapılması gereken ücret zamlarına temel oluşturacak şekilde tüm kamu çalışanlarının maaşları en az yüzde 115 oranında artırılmalıdır. 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranları bu rakam üzerinden hesaplanmalıdır. Birikimli enflasyonun yüzde 15'i aştığı aydan itibaren enflasyon farkı maaş ve ücretlere aylık olarak yansıtılmalıdır. Kamu çalışanlarına Ocak 2024'ten başlayarak aylık 10 bin lira barınma yardımı verilmelidir. Bu tutar memur maaş katsayısı artışı oranında artırılmalıdır. Kamu çalışanlarının maaşlarıyla birlikte yapılan tüm ek ödemeler emekliliğe esas alınmalı ve bu tutarlar emekli aylığına da yansıtılmalıdır.

"SEYYANEN ARTIŞTAN MEMUR EMEKLİSİNİN YOK SAYILMASI ADALETSİZLİKTİR"

Seyyanen artıştan memur emeklisinin yok sayılması eşitlik ilkesi gereği adaletsizliktir. Memurlara, yılda bir defa yıllık izne ayrılırken bir maaş tutarında yıllık izin ikramiyesi ödenmelidir. Tüm kamu çalışanlarına her yıl iki defa birer net maaş tutarında bayram ikramiyesi ödenmelidir. Aile yardımı enflasyon oranları dikkate alınarak birinci çocuk için 3 bin lira, ikinci çocuk için 4 bin lira ve üçüncü çocuk için 6 bin liraya çıkarılmalıdır. Ölüm yardımı ödeneği en düşük memur maaşı seviyesine çıkarılmalıdır. Kamu çalışanlarına ya kreş olanağı sağlanmalı ya da günün koşullarına uygun olarak kreş yardımı verilmelidir. Kamuda eşit işe eşit ücret ödenmelidir. Kamuda mülakat kaldırılmalıdır. Kamuda sözleşmeli çalışan sonlandırılmalı tamamı kadroya geçirilmelidir. Sendikaya üyelik ve çekilme işçilerde olduğu gibi e-devlet üzerinden yapılmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalıdır. Devlet memurlarına yiyecek, kıyafet ve ulaşım yardımı yapılmalıdır. Kamu çalışanlarının aile birlikteliği için aynı yerde görev yapmaları sağlamalıdır. Bu bilinç ve kararlılıkla; emeğin onurundan yana taraf olan kamu konfederasyonları olarak gücümüzü ve aklımızı birleştirerek kamu emekçisine sefaleti reva görenlere, bizi ve haklarımızı görmezden gelenlere karşı bugün üretimden gelen gücümüzü kullanarak uyarı amacıyla ülke genelinde 1 günlük iş bırakıyoruz. Memurun ve memur emeklisinin alın terini kimseye heba ettirmeyeceğiz."