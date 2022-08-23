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Hurok Marble çalışan kadınlarına KADES eğitimi

Yerel Haberler

Hurok Marble çalışan kadınlarına KADES eğitimi

İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ve kadına yönelik şiddet ile tacizi en aza indirmeyi amaçlayan KADES Projesi hakkında tüm kadınlara ulaşarak eğitimler verip uygulamayı anlatan ekipler, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Hurok Marble'de çalışan kadın personele...

İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ve kadına yönelik şiddet ile tacizi en aza indirmeyi amaçlayan KADES Projesi hakkında tüm kadınlara ulaşarak eğitimler verip uygulamayı anlatan ekipler, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Hurok Marble'de çalışan kadın personele yönelik eğitim verdi.

Kadınların yaşayabilecekleri en ufak bir olumsuzlukta bile KADES ile güvenlik güçlerinin anında müdahale edebildiğini anlatan ekipler, kadınların telefonlarına KADES'i yükleyerek nasıl kullanacağı hakkında da bilgiler verdi.

Ekipler ayrıca, kadına şiddet ve KADES programı çerçevesinde bilgilendirici el broşürleri de takdim etti.

Hurok Marble İnsan kaynakları Müdürü Kübra Kızıklıoğlu, KADES hakkında geniş çaplı bilgiler veren yetkililere farkındalığı sağladıkları için teşekkür etti.(EFE-) - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Organize Sanayi Bölgesi İçişleri Bakanlığı Kütahya KADES Yerel Haberler

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