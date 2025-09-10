Haberler

HÜRJET, Sertifikasyon Sürecinde Önemli Bir Aşama Daha Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, HÜRJET'in Tasarım Organizasyonu Onayı (DOA) ve Üretim Organizasyonu Onayı (POA) belgelerini aldığını duyurdu. Bu başarı, Türkiye'nin milli havacılık vizyonunun uluslararası standartlarda onaylanması anlamına geliyor.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "HÜRJET, sertifikasyon yolculuğunda stratejik bir eşiği daha başarıyla geride bırakmıştır. DOA ve POA belgeleri, milli havacılık vizyonumuzun uluslararası standartlarda tescili anlamına gelmiştir" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, HÜRJET'in yeni bir sertifika aldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. NextSosyal uygulamasından detayları paylaşan Görgün, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Göklerin özgün evladı HÜRJET, sertifikasyon yolculuğunda stratejik bir eşiği daha başarıyla geride bırakmıştır. Tasarım Organizasyonu Onayı (DOA) ve Üretim Organizasyonu Onayı (POA) belgeleri, milli havacılık vizyonumuzun uluslararası standartlarda tescili anlamına gelmiştir. Bu kazanım, yalnızca bir teknik başarı değil; aynı zamanda bağımsız semalar yolunda atılmış tarihi bir adımdır. Geleceğin jet eğitim uçağı, yarının harp sahasında milli mühendisliğimizin izlerini taşıyacaktır. Aziz milletimizin duası, mühendislerimizin alın teri ve kurumlarımızın iş birliğiyle; semalarımızda tam bağımsız bir gelecek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada

Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir

İsrail'den Türkiye'ye skandal tehdit: Doha'ya saldıran...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.