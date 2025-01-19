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Hurda Toplayarak Geçinen Vatandaş: "Eti Hep Unuttuk Pahalılıktan, Çocuk İstiyor Ama Biz Alamıyoruz"

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kağıt ve hurda toplayarak geçinen Gürkan Arslanmirza, hayat pahalılığından şikayet etti. Arslanmirza, "Eti hep unuttuk, pahalılıktan. Çocuk istiyor ama biz alamıyoruz durumumuz olmadığı için" dedi.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kağıt ve hurda toplayarak geçinen Gürkan Arslanmirza, hayat pahalılığından şikayet etti. Arslanmirza, "Eti hep unuttuk, pahalılıktan. Çocuk istiyor ama biz alamıyoruz durumumuz olmadığı için" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde eşi ve çocuğuyla oturan ve hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Gürkan Arslanmirza, hayat pahalılığından dert yandı. Gürkan Arslanmirza şöyle konuştu:

"Kadirli'de 10 yıldır kağıt topluyorum. Hayat çok pahalı geçinemiyoruz. Evim kira, çocuğum hasta, astım hastası, eşim de hasta. Ayda 10 bin lira yaklaşık para alıyoruz ama geçinemiyoruz. Ev kira, çocuğum okula gidiyor. Gıdalar çok pahalandı. Hayat çok pahalı bu hayatta nasıl geçinelim? Yardım gelmiyor hiçbir yerden. Kebap yiyemiyoruz hayat çok pahalı, hiçbir şey de alamıyoruz. Eti hep unuttuk, pahalılıktan. Çocuk istiyor ama biz alamıyoruz durumumuz olmadığı için. Çocuk her şeyi istiyor da biz alamıyoruz. Bisküvi falan işte ne isterse alamıyoruz. Et, süt istiyor ama biz alamıyoruz. Durumlar iyi değil. Hayat pahalı, suyu var, elektrik var hepsine gidiyor. Durumum iyi değil."

Hurda Toplayarak Geçinen Vatandaş:
Kaynak: ANKA / Yerel
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