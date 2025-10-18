Hurda Buzdolaplarından Kayık Yapan Abdülmetin Çökmez'in İlginç Projesi

Ankara'da yaşayan Abdülmetin Çökmez, hurda buzdolaplarına motor taktırarak yaptığı kayıkla Koyunbaba Barajı'nda gezintiye çıkıyor. Yaklaşık 1 ay önce yaptığı kayıkla barajda turlayan Çökmez, görenlerin hayret dolu bakışları arasında keyifli anlar yaşıyor.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan ve zaman zaman dinlenmek için Çankırı'daki Koyunbaba Barajı kenarındaki bahçesine giden kombi servisi uzmanı ve yazar Abdülmetin Çökmez, yaklaşık 1 ay önce ilginç bir buluşa imza attı. Teknolojiye ve el işlerine meraklı olduğunu belirten Çökmez, kendi imkanlarıyla bir kayık yapmaya karar verdi. Kayığı yapma fikrini ilk duyduklarında ailesi ve arkadaşlarının kendisine olumsuz gözle baktıklarını söyleyen Çökmez, "Ailem, 'Sen ne yapıyorsun, boğulursun, ölürsün' dediklerini ifade etti. Çökmez, pes etmeyerek hurda buzdolaplarına motor taktırarak yaptığı kayıkla Koyunbaba Barajı'nda şimdilerde gezintiye çıkıyor.

"Ucuz bir kayık yapmak istedim"

Ankara yaşayan ve bazen dinlenmek için Koyunbaba Barajı kenarında bulunan bahçesine giden Abdülmetin Çökmez, "Önceleri bir pedallı yunus bisikleti almıştım, onu kullanıyordum ama kayboldu. Ben de düşündüm; kaybolma riskini de göz önüne alarak, daha ucuz bir kayık yapmak istedim. Aklıma buzdolabından kayık yapmak geldi. İki tane hurda buzdolabını, para vermeden iş karşılığında aldım. Daha sonra onları birleştirip motor takarak bir kayık haline getirdim. Şimdi her tarafa gidip geliyorum "dedi.

"Uzaktan beni gören balıkçılar, beni de balıkçı sanıyor"

Ailem ve arkadaş çevrem başta bu duruma olumsuz gözle bakıyordu diyen Çökmez şöyle devam etti: "Ailem, 'Sen ne yapıyorsun, boğulursun, ölürsün' dedi. Arkadaşlarım ise, 'Böyle bir şey mümkün olsaydı, şimdiye kadar birileri yapardı. Memleketin en akıllısı, en uyanığı sen misin?' dediler. Ama ben bu düşünceleri dinlemedim. 'Ne olursa olsun, ben bunu deneyeceğim' dedim. Öyle de oldu; denedim ve başardım. Kayık şu an dengeli bir şekilde suda yüzüyor. Maliyeti de düşük olduğu için, kaybolsa da gam yemem. Uzaktan beni gören balıkçılar, beni de balıkçı sanıyor. Ben iyi bir yüzücüyüm ve yüzmeyi seven biriyim. Bu tür şeyleri iyi derecede yüzme bilenler deneyebilir, ama iyi bir yüzücü olmayan kişilerin denemesini tavsiye etmiyorum"u. - ANKARA