Kayserili Hukukçular Gazze'deki Katliamları Protesto Etti

Kayserili hukukçular, Gazze'de yaşanan katliam ve soykırımları protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Filistin topraklarında yaşanan siyonist zulmü protesto eden hukukçular, Hacı Kılıç Camii'nin önünden Adliye Sarayı önüne kadar yürüdü. Hukukçular tarafından yapılan basın açıklamasında, İşgalci İsrail'in bugüne kadar on binlerce insanı öldürdüğü, insanları sakat ve evsiz bıraktığı belirtilerek son dört ayda yaşanan zulmün insanlık vicdanının kaldırmasının mümkün olmadığı ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze halkını hastane, okul ve sivil yerleşke gözetmeksizin bombalayarak katleden İsrail'in insani yardımların dahi girişini engelleyerek mazlum Gazze'yi açlığa mahkum ettiler. İsrail Savunma Bakanı Gazze halkını insan gibi görmediklerini açıkça deklare etmiş ve yaptığı açıklamada "İnsansı hayvanlar ile savaşıyoruz" diyerek Gazze halkı özelinde tüm Filistin halkına devlet olarak bakış açılarını açıkça ortaya koymuştur. Son Gazze saldırılarında yine hiç bir hedef gözetmeksizin okul, cami ve hastane gibi savaşta dahi mutlak surette korunması gereken, insanların topluca bulundukları alanları bombalamak ve doğrudan sivilleri hedef almak suretiyle, binlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermiş, 100 günden fazla bir süredir Gazze halkına yaptıkları bu zulüm, arşı titretir hale gelmiştir. İsrail tüm bu savaş suçlarını işlerken, havadan ve karadan yaptığı bombalama eylemlerinde, kimyasal silah olarak kabul edilen ve savaşan unsurlara karşı dahi kullanılması yasak olan fosfor bombası kullanmak suretiyle, açık ve inkar edilemez bir savaş suçu işlemiştir. Tüm dünya, İsrail tarafından işlenen insanlık suçlarını izlerken, suçlarının yaptırımsız kalacağından emin olan İsrail; aylardır insanlık tarihinin en karanlık, vicdan sızlatan eylemlerine imza atmakta olup; kadın, çocuk ve yaşlı ayırt etmeksizin on binlerce insanı katletmiştir. Açık bir gerçektir ki Gazze'de yaşananlar dünyanın gözleri önünde işlenen apaçık bir soykırım ve insanlığa karşı suçtur. İsrail'i suçluyoruz. Siyonist İşgalci İsrail rejimi, her zeminde yargılanmalı, suçlular cezasız bırakılmamalıdır. İnsanlık adına bir utanç vesikası olan ve harekete geçmekten aciz biz Müslümanlar adına ise zelilliği ifade eden Gazze halkına uygulanan bu zulmün, durdurulması gerekmektedir. Bu mezalim şimdilik durdurulamıyor olsa dahi, bombalardan kurtulan mazlumların, açlık yüzünden şehit olmasının önüne geçilmeli; kara ve hava yoluyla yardım yapılmalıdır. Allah'ı vekil bilerek diyoruz ki: Zalim bir terör devleti olan İsrail'in, yaptırımlara tabi tutulması ve işlediği insanlık suçlarının hesabının sorulması, bizler için bir onur ve şeref meselesidir ve bu hesap elbet sorulacaktır."